Rekha के पास कौन-कौन सी लग्जरी गाड़ियां हैं? चौथी की कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

Rekha के पास कौन-कौन सी लग्जरी गाड़ियां हैं? चौथी की कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
Mishra Rajivranjan
| Jul 24, 2025
बॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस रेखा की दीवानगी आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है.
लंबे समय से फिल्मों से दूर रह रहीं रेखा आज भी अपने लुक्स से कहर ढाती नजर आती हैं.
आज हम आपको उनकी लग्जरी गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं.
रेखा मुंबई आलीशान जीवन बिताती हैं. नेटवर्थ में वो बड़ी-बड़ी हेरोइनों को आज भी टक्कर देती हैं.
लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास एक से बढ़कर एक शानदार कार हैं.
रेखा के पास ऑडी ए8, मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास और बीएमडब्ल्यू आई7 इलेक्ट्रिक कार जैसी शानदार महंगी गाड़ियां हैं.
एक्ट्रेस के पास 6.01 करोड़ रुपये कीमत की सबसे महंगी रोल्स रॉयस घोस्ट भी है.
रेखा मुंबई के बैंड स्टैंड में 100 करोड़ रुपये की कीमत के घर में रहती हैं. उनके घर काम नाम ‘बसेरा’ हैं.
