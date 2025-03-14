कौन हैं Aamir Khan की नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट? जानें दिलचस्प बातें
Kavita
| Mar 14, 2025
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की जिंदगी में 60 साल की उम्र में नए प्यार की एंट्री हो गई है.
आमिर खान अपनी दूसरी पत्नी से तलाक लेने के बाद अब नई लेडी लव से फैंस को मिला चुके हैं.
आमिर खान की गर्लफ्रेंड का नाम गौरी स्प्रैट का है, जो अब तक मीडिया के सामने नहीं आई है.
आमिर ने पहले रीना दत्ता और किरण राव से तलाक लिया था.
अब आमिर खान को बेंगलुरु की गौरी स्प्रैट से तीसरी बार प्यार हुआ है.
गौरी हेयरड्रेसिंग का बिजनेस चलाती हैं और वह आमिर के प्रोडक्शन हाउस में भी काम करती हैं.
आमिर और गौरी की दोस्ती 25 साल पुरानी है, लेकिन दोनों 18 महीने से डेट कर रहे हैं.
गौरी की एक शादी हो चुकी है और उनका छह साल का बेटा है.
आमिर खान ने गौरी की मुलाकात सलमान खान और शाहरुख खान से करवा दी है और वे इस रिश्ते से खुश हैं.
अब सवाल उठ रहा है कि क्या आमिर और गौरी लिव इन में रहते हैं?
