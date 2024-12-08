कौन है Pushpa 2 का 'बुग्गा रेड्डी', जिसने कर दिया Allu Arjun की नाक में दम?

फिल्म' पुष्पा 2' में 'बुग्गा रेड्डी' का रोल एक्टर तारक पोनप्पा ने किया है. वह 'देवरा', 'केजीएफ' और 'केजीएफ 2' जैसी फिल्नों में काम कर चुके हैं. Source: Bollywoodlife.com