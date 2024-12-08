कौन है Pushpa 2 का 'बुग्गा रेड्डी', जिसने कर दिया Allu Arjun की नाक में दम?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 08, 2024
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' दुनियाभर में छाई हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म ने 3 दिनों में वर्ल्डवाइड 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' में 'बुग्गा रेड्डी' का एक किरदार है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
वह आधा गंजा, हाथ में चूड़ी, नाक में नोज पिन, गले में चप्पलों की माला, कान में झुमके के साथ अलग ही नजर आता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में 'पुष्पा' और 'बुग्गा रेड्डी' का आमना-सामना खंडहर में काली मां की मूर्ति के सामने होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म के विलेन 'बुग्गा रेड्डी' ने अल्लू अर्जुन यानी 'पुष्पा' की नाक में दम कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आइए जानते हैं कि फिल्म पुष्पा 2 में 'बुग्गा रेड्डी' का रोल करने वाला एक्टर कौन है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म' पुष्पा 2' में 'बुग्गा रेड्डी' का रोल एक्टर तारक पोनप्पा ने किया है. वह 'देवरा', 'केजीएफ' और 'केजीएफ 2' जैसी फिल्नों में काम कर चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सबसे तेज 200 करोड़ रुपये कमाने वाली भारतीय फिल्म बनी Pushpa 2
अगली वेब स्टोरी देखें.