जानें कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, जो सैफ अली खान पर हुए हमले की कर रहे जांच?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बीती रात एक चोर ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया.

इस घटना में सैफ को गंभीर चोट आई है और एक्टर की दो सर्जरी हुई हैं.

बता दें कि सैफ अली खान की हालत अब स्थिर बताई जा रही है.

वहीं मामले को लेकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक सैफ अली खान के घर पहुंचे.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दया नायक इस मामले की जांच करेंगे.

बता दें कि दया नायक जाने-माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो 1990 में 80 से अधिक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार चुके हैं.

बता दें कि पुलिस में भर्ती से पहले वह मुंबई में एक होटल में काम करते थे.

उन्होंने मुंबई के गौरेगांव में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है.

