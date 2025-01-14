कौन हैं हर्षा रिछारिया के गुरु, कैसे बनीं एंकर से साध्वी?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 14, 2025
महाकुंभ 2025 से आई हर्षा रिछारिया की फोटोज और वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कई लोग हर्षा को सबसे सुंदर साध्वी का भी टैग दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि हर्षा ने ये साफ-साफ कहा है की वो कोई साध्वी नहीं हैं. लेकिन वो अभी साधना कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में आइए इनके गुरु के बारे में जानते हैं और आपको बताते है हर्षा और क्या-क्या करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली हैं. और फिलहाल उत्तराखंड में रह रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षा का जुड़ाव निरंजनी अखाड़े से है.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षा निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के मार्गदर्शन से जुड़ी हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आपको बता दें की हर्षा के इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम host_harsha है.
Source:
Bollywoodlife.com
ये एक एंकर, मॉडल और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर भी हैं. हर्षा कई शो होस्ट कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: परेश रावल संग पतंगबाजी करते दिखे अक्षय कुमार, भूत बंगले के सेट पर जमकर लड़ाए पेंच
अगली वेब स्टोरी देखें.