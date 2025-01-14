कौन हैं हर्षा रिछारिया के गुरु, कैसे बनीं एंकर से साध्वी?

Jan 14, 2025

महाकुंभ 2025 से आई हर्षा रिछारिया की फोटोज और वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं.

कई लोग हर्षा को सबसे सुंदर साध्वी का भी टैग दे रहे हैं.

हालांकि हर्षा ने ये साफ-साफ कहा है की वो कोई साध्वी नहीं हैं. लेकिन वो अभी साधना कर रही हैं.

ऐसे में आइए इनके गुरु के बारे में जानते हैं और आपको बताते है हर्षा और क्या-क्या करती हैं.

हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली हैं. और फिलहाल उत्तराखंड में रह रही हैं.

हर्षा का जुड़ाव निरंजनी अखाड़े से है.

हर्षा निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के मार्गदर्शन से जुड़ी हुई हैं.

आपको बता दें की हर्षा के इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम host_harsha है.

ये एक एंकर, मॉडल और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर भी हैं. हर्षा कई शो होस्ट कर चुकी हैं.

