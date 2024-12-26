आखिर कौन है Kriti Sanon के rumoured Boyfriend Kabir Bahia? MS Dhoni से क्या है उनका खास कनेक्शन?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 26, 2024
इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का नाम कबीर बहिया से जोड़ा जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक रिपोर्ट के मुताबिक, कृति सेनन और कबीर बहिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कृति सेनन ने भी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर क्रिसमस की कुछ फोटो अपलोड की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में कृति सेनन और कबीर बहिया के साथ एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी नजर आ रही हैं
Source:
Bollywoodlife.com
कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया न्यूयॉर्क सिटी के एक बड़े बिजनेस मैन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कबीर बहिया वर्ल्डवाइड एविएशन और टूरिज्म कंपनी के फाउंडर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कबीर बहिया की नेटवर्थ लगभग 4000 करोड़ रुपए है.
Source:
Bollywoodlife.com
कबीर बहिया और एमएस धोनी बिजनेस पार्टनर हैं. उनके बीच काफी अच्छा रिश्ता है.
Source:
Bollywoodlife.com
कबीर बहिया और एमएस धोनी का रिश्ता क्रिकेट की दुनिया से जुड़ा हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
कबीर बहिया की दोस्ती धोनी के साथ -साथ और भी दूसरे क्रिकेटर से है.
Source:
Bollywoodlife.com
कबीर बहिया क्रिकेटर एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के भी अच्छे दोस्त हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस शो के जरिए TV पर धमाकेदार वापसी करेंगी Hina Khan, अब डटकर होगा कैंसर से मुकाबला
अगली वेब स्टोरी देखें.