आखिर कौन है Kriti Sanon के rumoured Boyfriend Kabir Bahia? MS Dhoni से क्या है उनका खास कनेक्शन?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 26, 2024

इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का नाम कबीर बहिया से जोड़ा जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

एक रिपोर्ट के मुताबिक, कृति सेनन और कबीर बहिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कृति सेनन ने भी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर क्रिसमस की कुछ फोटो अपलोड की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में कृति सेनन और कबीर बहिया के साथ एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी नजर आ रही हैं

Source: Bollywoodlife.com

कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया न्यूयॉर्क सिटी के एक बड़े बिजनेस मैन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कबीर बहिया वर्ल्डवाइड एविएशन और टूरिज्म कंपनी के फाउंडर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कबीर बहिया की नेटवर्थ लगभग 4000 करोड़ रुपए है.

Source: Bollywoodlife.com

कबीर बहिया और एमएस धोनी बिजनेस पार्टनर हैं. उनके बीच काफी अच्छा रिश्ता है.

Source: Bollywoodlife.com

कबीर बहिया और एमएस धोनी का रिश्ता क्रिकेट की दुनिया से जुड़ा हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

कबीर बहिया की दोस्ती धोनी के साथ -साथ और भी दूसरे क्रिकेटर से है.

Source: Bollywoodlife.com

कबीर बहिया क्रिकेटर एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के भी अच्छे दोस्त हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इस शो के जरिए TV पर धमाकेदार वापसी करेंगी Hina Khan, अब डटकर होगा कैंसर से मुकाबला

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.