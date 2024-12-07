कौन है Russia की कामिला बेल्यात्सकाया, जिनकी समुद्र की लहरों में बहने से हुई मौत?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 07, 2024
बीते दिनों थाईलैंड में एक दर्दनाक घटना हुई, दरअसल रशिया की रहने वाली कामिला बेल्यात्सकाया की समुद्र की लहरों में बहने से मौत हो गई.
Source:
Bollywoodlife.com
कामिला रशिया की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जब यह घटना हुई तब वह कोह समुई में समुद्र किनारे एक चट्टान पर योग कर रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कामिला ध्यान में डूबी दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि कामिला ने केवल 24 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि जब कामिला बेल्यात्स्काया के साथ घटी तब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ समुद्र तट पर एंजॉय कर रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था, जिसमें समुद्र की लहर कामिला की ओर आती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो कामिला कई रशियन फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा उन्हें घूमने का भी बहुत शौक था.
Source:
Bollywoodlife.com
कामिला ने अपने आखिरी पोस्ट में अपनी यात्राओं का जिक्र किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Special Ops समेत ये क्राइम वेब सीरीज हॉलीवुड मूवीज को देती हैं टक्कर
अगली वेब स्टोरी देखें.