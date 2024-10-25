कौन हैं कोरिया की सबसे रईस एक्ट्रेस? नेटवर्थ में बॉलीवुड हसीनाओं को देती हैं मात
Ankita Kumari
| Oct 25, 2024
आज कल इंडिया में हर जगह कोरियन ड्रामा का बुखार चढ़ा हुआ है.
कोरिया की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जो न केवल खूबसूरत हैं बल्कि बहुत अमीर भी है.
कोरियन एक्ट्रेस सोंग ही क्यो की नेटवर्थ लगभग 20 मिलियन डॉलर है.
एक्ट्रेस जुन जी ह्यून की नेटवर्थ करीबन 15 मिलियन डॉलर है.
वहीं कोरियन एक्ट्रेस ली यंग ए की कुल संपत्ति 10 मिलियन डॉलर है.
एक्ट्रेस गो ह्युन जंग की नेटवर्थ 5 मिलियन डॉलर के आस-पास है.
कोरियन एक्ट्रेस चोई जी वू की नेटवर्थ लगभग 1 मिलियन डॉलर है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरियन एक्ट्रेस सोंग ही क्यो कोरिया की सबसे रईस हसीना हैं.
