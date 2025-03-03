कौन हैं नियति कनाकिया? जो बनी आशुतोष गोवारिकर के घर की बहू, बेटे कोणार्क संग धूमधाम से रचाई शादी
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर के घर खुशियों की धूम मची हुई है. उनकी बड़ी बहू नियति कनकिया शादी के बाद परिवार में आ चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
2 मार्च को आशुतोष के बेटे कोणार्क गोवारिकर ने रसेश बाबूभाई कनकिया की बेटी नियति संग सात फेरे लिए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
यह शाही शादी और भव्य रिसेप्शन फिल्म इंडस्ट्री और बिजनेस वर्ल्ड के बड़े सितारों से जगमगा उठा.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी का जश्न 28 फरवरी से शुरू हो गया था. पहले हल्दी सेरेमनी हुई, फिर 1 मार्च को संगीत और 2 मार्च को मुंबई में सितारों से सजी इस ग्रैंड वेडिंग
Source:
Bollywoodlife.com
इस शादी में परिवार के करीबी लोग और इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल हुए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
नियति कनकिया नामी रियल एस्टेट बिजनेसमैन रसेश बाबूभाई कनकिया की बेटी हैं. रसेश बाबूभाई कनकिया करोड़पति बिजनेसमैन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कनकिया का परिवार मुंबई के बड़े बिल्डर्स में से एक है और उनका बिजनेस कई दशकों से चल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
नियति और कोणार्क लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे, और अब दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी के बाद हुए ग्रैंड रिसेप्शन में बॉलीवुड और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां पहुंचीं.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, रितेश देशमुख, अभिषेक-जया बच्चन ने न्यूली वेड कपल को बधाइयां दीं.
Source:
Bollywoodlife.com
यह शादी सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव ही नहीं, बल्कि फिल्म और बिजनेस इंडस्ट्री के दो बड़े परिवारों के मेल का भी जश्न थी.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने "लगान", "जोधा अकबर" और "स्वदेस" जैसी शानदार फिल्में दी हैं. इस स्टार-स्टडेड शादी ने फैंस का भी खूब ध्यान खींचा और यह बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आश्रम के नए सीजन के बाद अब रिलीज होंगी ये गदर मचाने वाली वेब सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.