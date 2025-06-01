Miss World 2025: कौन हैं ओपल सुचाता, जो 107 देशों को पछाड़ बनीं विश्व सुंदरी?
Sadhna Mishra
| May 31, 2025
भारत के हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता को 24 दिन बाद उसका विनर मिल गया है.
72वां मिस वर्ल्ड का ताज 21 साल की थाईलैंड की ओपल सुचाता के सिर पर सजा. उन्होंने यह ताज पहली बार थाईलैंड को दिलाया.
अब पूरी दुनिया में उनके नाम की चर्चा हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कि ओपल कौन हैं? तो चलिए इनके बारे में जानते हैं.
पिछले 4 सालों से मॉडलिंग की दुनिया में रहने वाली ओपल सुचाता ने अपने पेजेंट्री करियर की शुरुआत साल 2021 में की थी.
ओपल ने साल 2021 में मिस रतनकोसीन इवेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन वह यह खिताब अपने नाम नहीं कर पाईं.
इसके बाद महज 18 साल की उम्र में उन्होंने मिस यूनिवर्स थाईलैंड में हिस्सा लिया, जिसमें वह तीसरे नंबर पर रहीं और बाद में वह दूसरी रनर-अप बनीं.
इसके बाद साल 2024 में ओपल मिस यूनिवर्स थाईलैंड जीतकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंची, जहां वह मिस यूनिवर्स में तीसरी रनर-अप बनीं.
लेकिन अब ओपल सुचाता ने 72वें मिस वर्ल्ड में अपने देश का प्रचम लहरा दिया है और यह ताज अपने नाम कर लिया.
उन्होंने मिस यूनिवर्स थाईलैंड और मिस वर्ल्ड के अलावा मिस वर्ल्ड थाईलैंड का खिताब भी अपने नाम दर्ज किया है.
ओपल थम्मासैट विश्वविद्यालय से राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिग्री हासिल कर रही हैं.
मिस वर्ल्ड जीतने पर उन्हें 1 मिलियन डॉलर यानी करीब 8.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिली है.
