आखिर कौन हैं पाकिस्तानी टिकटॉकर मिनाहिल? प्राइवेट वीडियो लीक के लिए हुई थीं ट्रोल
Ankita Kumari
| Nov 12, 2024
भारत में कई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को खूब पसंद किया जाता है.
पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिनाहिल मलिक भारत के कई लोगों की सर्च हिस्ट्री में अवेलेबल है.
दरअसल पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिनाहिल मलिक का एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है.
वीडियो लीक होने के बाद मिनाहिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिएक्टिवेट कर दिया था.
इस वीडियो लीक के बाद से लोग मिनाहिल मलिक को खूब ट्रोल कर रहे हैं.
कुछ लोग का कहना है कि मिनाहिल ने अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए ये पोस्ट किया है.
वहीं कुछ लोग मानते हैं कि मिनाहिल ने एक पब्लिसिटी स्टंट किया है.
वीडियो में मिनाहिल और उनके बॉयफ्रेंड काफी क्लोज नजर आ रहे हैं.
बता दें, मिनाहिल मलिक पाकिस्तानी की एक जानी मानी टिकटॉकर है.
