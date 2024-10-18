आखिर कौन हैं पॉप सिंगर Katy Perry, जिनकी हर फोटो मचा देती है तहलका

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

हॉलीवुड की जानी मानी सिंगर कैटी पेरी इंडस्ट्री की खूबसूरत सिंगर्स में से एक हैं.

कैटी का असली नाम कैथरिन एलिजाबेथ हडसन है, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम शॉर्ट कर लिया था.

हॉलीवुड सिंगर के अलावा कैटी पेरी एक सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन और स्टेज परफॉर्मर भी हैं.

9 साल की उम्र में ही कैटी पेरी ने सिंगिग की दुनिया में कदम रख दिया था.

सिंगर कैटी पेरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.

कैटी पेरी जब भी कोई फोटो या वीडियो शेयर करती हैं तो वह आग की तरह फैल जाती है.

कैटी पेरी के एक-एक लुक पर करोड़ों फैंस फिदा हो जाते हैं.

कैटी पेरी जब भी बिकिनी पहनकर तस्वीरें शेयर करती हैं तो सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है.

सिंगर कैटी पेरी की हर एक पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार बरसाते हैं.

