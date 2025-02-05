कौन हैं Priyanka Chopra की होने वाली भाभी नीलम उपाध्याय?
Source:
Bollywoodlife.com
Feb 05, 2025
प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा के प्री-वेडिंग फंक्शन चल रहे हैं. वो अपनी अपनी मंगेतर नीलम उपाध्याय के साथ शादी करने वाले हैं.
प्रियंका चोपड़ा अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए भारत आई हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस की भाभी नीलम उपाध्याय कौन हैं?
नीलम उपाध्याय साउथ की फिल्मों की एक्ट्रेस हैं. वह तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
नीलम उपाध्याय रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं. फिलहाल, वह एक्टिंग से दूरी बना हुए हैं.
बताया जाता है कि सिद्धार्थ चोपड़ा के साथ नीलम उपाध्याय की मुलाकात डेटिंग एप के जरिए हुई थी.
नीलम उपाध्याय और सिद्धार्थ चोपड़ा एक साथ कई बार स्पॉट किए गए थे. इसके बाद उनका रिश्ता ऑफिशियल हो गया था.
नीलम उपाध्याय ने सिद्धार्थ चोपड़ा के साथ बीते साल सगाई की थी. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं.
