कौन हैं रेचल गुप्ता? बनीं भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल

Pratibha Gaur | Oct 26, 2024

भारत की रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है.

क्योंकि रेचल यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय मॉडल बनी हैं.

इस ब्यूटी पीजेंट का आयोजन पेरु में हुआ, जहां लुसियाना फास्टर ने रेचल को ताज पहनाया.

पंजाब से संबंध रखने वाली रेचल गुप्ता का जन्म साल 2004 में हुआ था.

केवल 18 साल की उम्र में रेचल ने मिस सुपरटैलेंट सीजन 15 में हिस्सा लिया था.

इस पीजेंट में 50 से अधिक देश की मॉडलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें रेचल ने जीत हासिल की.

रेचल ने मिस टॉप मॉडल का सब टाइटल अवॉर्ड भी जीता है.

इसके बाद रेचल ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में भारत को रिप्रेजेंट किया.

