कौन हैं कान्स 2025 में जलवा बिखेरने वाली रुचि गुज्जर? इतने लाख लोग करते हैं फॉलो
Sadhna Mishra
| May 20, 2025
इन दिनों 78वां कान फिल्म फेस्टिवल चल रहा है. इस फेस्टिवल में दुनियाभर के सिने सितारे शामिल हो रहे हैं.
वहीं भारतीय सेलेब्स भी रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं.
वहीं अब कान्स 2025 में रुचि गुज्जर ने अपने ग्लैमर का जादू बिखेरा है.
रुचि ने पीएम मोदी की तस्वीरों वाला नेकलेस पहनकर हर किसी का ध्यान खींच लिया. ऐसे में अब हर कोई रुचि के बारे में जानना चाहता है.
बता दें कि, रुचि एक्ट्रेस और मॉडल के तौर पर जानी जाती हैं और सोशल मीडिया पर इनके 8 लाख फॉलोअर्स हैं.
रुचि गुज्जर साल 2023 में मिस हरियाणा का खिताब जीत चुकी हैं.
जयपुर के महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एक्टिंग के लिए मुंबई का रुख किया.
रुचि 'जब तू मेरी ना रही' और 'हेली में चोर' जैसे म्यूजिक वीडियोज़ में नज़र आ चुकी हैं.
