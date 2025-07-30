कौन हैं अर्जुन प्रताप बाजवा जिनका सारा अली खान संग जुड़ रहा है नाम?
Sadhna Mishra
| Jul 29, 2025
एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अर्जुन प्रताप बाजवा को लेकर सुर्खियों में हैं.
जब से अर्जुन और सारा के डेटिंग की अफवाहें उड़ी हैं, तब से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर अर्जुन हैं कौन?
बता दें कि, अर्जुन प्रताप बाजवा एक्टर और म्यूजिक कंपोजर हैं, जो पंजाब के एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं.
उनके पिता फतेह जंग सिंह बाजवा बीजेपी के पंजाब प्रदेश उपाध्यक्ष हैं.
अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत अक्षय कुमार की फिल्म 'सिंह इज ब्लिंग' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी.
इसके बाद वे 'बैंड ऑफ महाराजाज' नाम के म्यूजिकल ड्रामा में एक्टिंग करते दिखाई दिए थे.
अर्जुन एक्टिंग ही नहीं बल्कि म्यूजिक की दुनिया में भी एक्टिव हैं और उनके कई गाने पॉपुलर हैं.
बता दें कि अर्जुन प्रताप बाजवा ने 'पर्दा' नाम के ट्रैक पर टेक पांडा और केन्जानी जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स के साथ भी काम किया है.
