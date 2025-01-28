करोड़पति बाप की औलद होकर भी ऐसी नौकरी करती हैं सौरव गांगुली की बेटी सना, लोग बुलाते हैं...
Shivani Duksh
| Jan 28, 2025
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको जानेमाने क्रिकेटर सौरव गांगुली की बेटी सना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने पिता के स्टारडम से कोसो दूर रहना पसंद करती हैं.
सना गांगुली ने अपनी इकनॉमिक्स की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी के एनी कॉलेज से पूरी की है. पढ़ाई पूरी होने के बाद सना गांगुली ने कई जगहों पर इंटर्नशिप की है.
सना गांगुली KPMG, Goldman Sachs, Barclays, ICICI और HSBC जैसी कंपनीज के लिए काम कर चुकी हैं.
सना ने 5 महीनों के लिए ICICI में भी काम किया है. इस दौरान सना ने फाइनैशियल एनालिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई.
सना गांगुली ने हाल ही में अपनी इंटर्नशिप खत्म करके नौकरी की तरफ रुख किया है. सना गांगुली इन दिनों INNOVERV कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की माने तो सना गांगुली को जरा सी उम्र में करीब 30 लाख पर एनम का पैकेज दिया गया है. कहना गलत नहीं होगा कि कमाई के मामले में सना गांगुली किसी से कम नहीं हैं.
गौरतलब है कि INNOVERV जैसी कंपनी के लिए काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है. ऐसे में सना गांगुली का इस जगह पहुंचना मायने रखता है.
सना गांगुली ने अपने पिता की दुनिया से दूर अपना एक अलग करियर चूज किया जिस पर वो दिन रात मेहनत कर रही हैं.
