करोड़पति बाप की औलद होकर भी ऐसी नौकरी करती हैं सौरव गांगुली की बेटी सना, लोग बुलाते हैं...

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की माने तो सना गांगुली को जरा सी उम्र में करीब 30 लाख पर एनम का पैकेज दिया गया है. कहना गलत नहीं होगा कि कमाई के मामले में सना गांगुली किसी से कम नहीं हैं. Source: Instagram