अमेरिका में पैदा हुई लड़की 'पुष्पा 2' में करेगी आइटम नंबर, जानें कौन है ये हसीना?
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' 5 दिसंबर को रिलीज होगी. फिल्म के एक आइटम नंबर को लेकर लगातार बातें हो रही हैं.
इस आइटम नंबर को लेकर तमाम एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए लेकिन पिछले दिनों एक नाम फाइनल हो गया है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म में श्रीलीला का आइटम नंबर देखने को मिलेगा. श्रीलीला के बारे में जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है.
श्रीलीला भारतीय मूल की एक्ट्रेस हैं. उनका जन्म साल 2001 में अमेरिका में हुआ है लेकिन परवरिश बेंगलुरु में हुई है.
श्रीलीला के पिता बिजनेसमैन और मां गायनेकोलॉजिस्ट हैं. श्रीलीला के पेरेंट्स का तलाक हो गया था और उसके बाद उनका जन्म हुआ.
श्रीलीला पढ़ाई के साथ ही डांस का भी शौक था. उन्होंने 2017 में तेलुगू फिल्म 'चित्रांगदा' से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर शुरू किया था.
श्रीलीला ने 2019 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म 'किस' में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.
श्रीलीला पिछली बार जनवरी, 2024 में रिलीज हुई महेश बाबू की फिल्म 'गुंटूर कारम' में नजर आई थीं. उनकी एक्टिंग लोगों का ध्यान खींचती है.
श्रीलीला आज के समय में साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. श्रीलीला के फिल्म 'पुष्पा 2' में आइटम नंबर देखने के लिए लोग बेताब हो रहे हैं.
