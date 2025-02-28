जानें क्यों Animal में गूंगे विलेन बने बॉबी देओल, डायरेक्टर बोले- 'मैंने सोचा अगर...'
Pratibha Gaur
| Feb 28, 2025
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' साल 2023 में रिलीज हुई थी.
इस फिल्म में रणबीर और रश्मिका की रोमांटिक केमेस्ट्री के साथ ही बॉबी का खूंखार रोल भी काफी पसंद किया गया था.
मूवी ने बॉबी देओल ने विलेन का रोल निभाया था, जो गूंगा है.
यूं तो बॉबी ने फिल्म ने एक भी डायलॉग नहीं बोला, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस और खूंखार अंदाज से हर किसी को हिलाकर रख दिया था.
वहीं अब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि आखिर उन्होंने एनिमल में विलेन का किरदार गूंगा क्यों रखा.
उन्होंने कहा, 'लोगों ने ऐसी फिल्म पहले भी देखी हैं, जिनमें होरी और विलेन के बीच खूब डायलॉग बाजी होती है.'
उन्होंने आगे कहा, 'बॉबी देओल के किरदार का जब स्केच बन रहा था तब मैंने सोचा कि अगर वह गूंगा होगा तो फिर क्या होगा?'
इसके बाद उन्होंने इस किरदार को गूंगा और बेहरा बना दिया. फिल्म में बॉबी ने इस रोल को बखूबी निभाया था.
वहीं मूवी में रणबीर कपूर भी खूब एक्शन करते दिखे थे.
