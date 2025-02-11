90 के दशक का म्यूजिक क्यों था शानदार? ये हैं तीन वजह
Feb 11, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री में साल दर साल फिल्मों के कंटेंट से लेकर गानों तक में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है.
लेकिन संगीत के बिना फिल्में अधूरी सी लगती हैं. तो वहीं गानें और म्यूजिक कुछ लोगों को सुकून भी देते हैं.
हालांकि आज के मुकाबले लोगों को 90 के दशक के गानें काफी ज्यादा पसंद आते हैं.
इतना ही नहीं 90 के दशक के संगीत और गानों ने दुनियाभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर 90s के गाने लोगों को इतना पसंद क्यों आते हैं.
इसके पीछे 3 वजहें हैं, जो बताती हैं कि आखिर 90 के दशक के गाने लोगों को आज भी इतना पसंद क्यों हैं.
90s में कई ऐसे सिंगर थे, जिनकी आवाज हर गाने पर सूट करती थी. उदित नारायण से सोनू निगम तक का नाम शामिल है.
90 के दशक का म्यूजिक रोमांस से भरपूर था, जो उसे हर दशक से अलग बनाता था.
90 के दशक के कई गाने हैं, जो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं.
गानों को सोलफुल बनाने के बनाने के लिए सबसे अहम चीज होती है लिरिक्स.
ऐसे में गाने के लिरिक्स दिल जीतने वाले होते थे, वहीं उतना ही संगीत उन्हें और भी मधुर बना देते थे.
90 के दशक में रोमांस से भरपूर गीत तो थे ही, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते थे.
कई गाने तो डबल मीनिंग वाले भी बने, लेकिन वे आज भी लोगों की जुबान पर हैं. ज्यादातर गानों के बोल बहुत ही सरल थे.
