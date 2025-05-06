पाकिस्तान छोड़ भारतीय क्यों बनें अदनान सामी और कैसे मिली भारत की नागरिकता?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 06, 2025
म्यूजिक की दुनिया के बेहतरीन म्यूजिशियन और सिंगर अदनान सामी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं.
दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंगर का एक ट्वीट एक बार फिर उन्हें चर्चा मे ले आया है.
मालूम हो कि अदनान सामी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन साल 2016 में उन्होंने पाकिस्तान से नाता तोड़ भारत की नागरिकता ले ली थी.
ऐसे में अब कई लोग यह जानना चाहते हैं कि अदनान ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा और उन्हें भारत की नागरिकता कैसे मिली.
आपको बता दें कि अदनान सामी ने साल 2022 में इस बारे में खुलकर बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आम जनता से नहीं, बल्कि वहां की सत्ता से उन्हें तकलीफ रही.
अदनान ने बताया था कि पाकिस्तान की संस्थाओं ने उनके साथ सालों तक गलत व्यवहार किया.
इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने और भारत में नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया.
वहीं जब जून 2015 में उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तब उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया.
कई साल भारत में रहने के चलते वे सभी जरूरी शर्तें पहले से ही पूरी कर चुके थे.
ऐसे में भारत सरकार ने उनका आवेदन स्वीकार कर 1 जनवरी 2016 से उन्हें इंडियन बना दिया.
