आखिर क्यों सामंथा रुथ प्रभु को लेकर परेशान हुए वरुण धवन?

Nov 10, 2024

वरुण धवन और सामंथा रुथ प्रभु की वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बन्नी' हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है.

सामंथा रुथ प्रभु इस वेब सीरीज में जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए नजर आ रही हैं.

वहीं वरुण धवन ने हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु की हेल्थ को लेकर कुछ बातें शेयर की हैं.

वरुण धवन ने बताया कि सेट पर सामंथा की हालत कभी -कभी बहुत ही गंभीर हो जाती थी, जिसे देखकर वो चिंता में रहते थे.

वरुण ने कहा, लगातार 2 घंटे शूटिंग के बाद सामंथा को ऑक्सीजन टैंक की जरूरत भी पड़ रही थी, जिसे देखकर वो परेशान हो गए थे.

वरुण ने सामंथा की हालत को बताते हुए कहा, "एक बार तो वो शॉट के दौरान ही गिर गईं थीं मैं बहुत परेशान हो गया मैंने तुरंत शूटिंग रोक दी"

वरुण धवन ने कहा मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया कि मैं उनकी इस हालत को ठीक करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं.

वरुण धवन ने कहा सामंथा रुथ प्रभु को इस हालत से गुजरते हुए देखना बहुत मुश्किल था.

वरुण धवन ने सामंथा रुथ प्रभु की इस बहादुरी और हेल्थ परेशानियों के बावजूद शूटिंग चालू रखने के लिए उनकी काफी तारीफ भी की है.

वरुण धवन ने कहा सामंथा चाहतीं तो छुट्टी ले सकती थीं मगर उन्होंने ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल करते हुए शूटिंग करने का फैसला किया.

वरुण धवन ने सामंथा की स्थिति को बहुत ही गंभीर बताया है उन्होंने कहा वो सच में इससे काफी प्रभावित हुई हैं.

