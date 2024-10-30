आखिर क्यों गौरी के भाई ने तान दी थी शाहरुख खान पर बंदूक?
| Oct 30, 2024
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान की लव स्टोरी के चर्चे हर जगह होते हैं.
शाहरुख खान को गौरी की फैमिली वालों को मनाने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ी थी.
शाहरुख खान और गौरी की शादी 1991 में हुई थी. मगर इस शादी के लिए गौरी के भाई पहले तैयार नहीं थे.
दरअसल, गौरी के भाई विक्रांत ने शाहरुख खान को धमकी दी थी .
शाहरुख खान के दिमाग में गौरी के भाई विक्रांत की छवि पहले से ही थोड़ी गुंडे किस्म की थी.
उन्होंने शाहरुख खान को बंदूक दिखाकर धमकी दी थी, मगर उनकी बहन के प्रेमी किंग खान को जरा सा भी डर नहीं लगा.
वहीं कुछ समय पहले शाहरुख खान ने एक अवॉर्ड शो के दौरान अपने हनीमून के बारे में बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था.
शाहरुख खान ने कहा 'जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं बहुत ही गरीब था, मगर गौरी एक अच्छी फैमिली से थीं'.
हर लड़की की तरह मैंने भी गौरी से वादा किया था की शादी के बाद, 'मैं तुम्हें पेरिस ले जाऊंगा और एफिल टॉवर दिखाऊंगा'.
'मगर ये सब झूठ था क्योंकि मेरे पास तब हवाई जहाज की टिकट के भी पैसे नहीं थे, पर फिर भी मैंने उन्हें मना लिया था'.
आखिरकार, पहली बार मेरी फिल्म 'राजू बन गया जेंटलमैन' के लिए गाना शूट करने के लिए हम दार्जिलिंग जा रहे थे.
शाहरुख ने कहा "मुझे लगा गौरी ने कौन सा विदेश देखा होगा और वो ज्यादा कुछ जानती भी नहीं होगी, तो मैं गौरी को पेरिस बोलकर दार्जिलिंग ले गया".
