आखिर क्यों गौरी के भाई ने तान दी थी शाहरुख खान पर बंदूक?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान की लव स्टोरी के चर्चे हर जगह होते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान को गौरी की फैमिली वालों को मनाने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ी थी.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान और गौरी की शादी 1991 में हुई थी. मगर इस शादी के लिए गौरी के भाई पहले तैयार नहीं थे.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, गौरी के भाई विक्रांत ने शाहरुख खान को धमकी दी थी .

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान के दिमाग में गौरी के भाई विक्रांत की छवि पहले से ही थोड़ी गुंडे किस्म की थी.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने शाहरुख खान को बंदूक दिखाकर धमकी दी थी, मगर उनकी बहन के प्रेमी किंग खान को जरा सा भी डर नहीं लगा.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं कुछ समय पहले शाहरुख खान ने एक अवॉर्ड शो के दौरान अपने हनीमून के बारे में बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया था.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान ने कहा 'जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं बहुत ही गरीब था, मगर गौरी एक अच्छी फैमिली से थीं'.

Source: Bollywoodlife.com

हर लड़की की तरह मैंने भी गौरी से वादा किया था की शादी के बाद, 'मैं तुम्हें पेरिस ले जाऊंगा और एफिल टॉवर दिखाऊंगा'.

Source: Bollywoodlife.com

'मगर ये सब झूठ था क्योंकि मेरे पास तब हवाई जहाज की टिकट के भी पैसे नहीं थे, पर फिर भी मैंने उन्हें मना लिया था'.

Source: Bollywoodlife.com

आखिरकार, पहली बार मेरी फिल्म 'राजू बन गया जेंटलमैन' के लिए गाना शूट करने के लिए हम दार्जिलिंग जा रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख ने कहा "मुझे लगा गौरी ने कौन सा विदेश देखा होगा और वो ज्यादा कुछ जानती भी नहीं होगी, तो मैं गौरी को पेरिस बोलकर दार्जिलिंग ले गया".

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: गौरी खान की दोस्त शालिनी पासी का बोल्ड अंदाज देख फैंस के उड़े होश

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.