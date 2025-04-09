'मुझे विरासत का कोई...' सरनेम क्यों नहीं लगाती हैं काजोल? सालों बाद खुला ये राज
Sadhna Mishra
| Apr 09, 2025
बॉलीवुड की फेवरेट एक्ट्रेस काजोल का जन्म मुंबई में 5 अगस्त 1974 में एक फिल्मी परिवार में हुआ था.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म 'बेखुदी' से की थी. तब से वो सिर्फ काजोल के नाम से जानी जाती हैं.
काजोल ने कभी अपने नाम के साथ मुखर्जी सरनेम नहीं जोड़ा और न ही शादी के बाद उन्होंने पति अजय देवगन का सरनेम नहीं लिया.
हालांकि अब एक्ट्रेस ने खुद इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए बताया है कि आखिर वह सरनेम क्यों नहीं लगाती हैं?
काजोल ने कहा कि वो अपनी विरासत का बोझ नहीं ढोना चाहती थीं. वो अपने लिए सच्ची रहना चाहती थीं.
काजोल ने कहा कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वो किसी की विरासत का दबाव नहीं लेंगी. इसलिए उन्होंने सिर्फ काजोल नाम चुना.
उनका मानना है कि सिर्फ काजोल कहलाने से उन पर कम प्रेशर रहता है और वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हैं.
बता दें कि काजोल एक फिल्मी परिवार से हैं. उनकी मां तनूजा, पिता शोमू मुखर्जी और ग्रैंड पैरेंट्स भी सेलेब्स थे.
