सांपों से जुड़ी इस प्राचीन पूजा में क्यों शामिल हुईं कैटरीना कैफ?
Sadhna Mishra
| Mar 12, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अक्सर ही पूजा-पाठ करते नजर आती हैं.
हाल ही में वह महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचीं थी.
वहीं अब एक्ट्रेस कर्नाटक के कुक्के श्री सुब्रह्मण्य मंदिर पहुंचीं और दो दिन की 'सर्प संस्कार' पूजा में शामिल हुईं.
सर्प संस्कार पूजा आमतौर पर सर्प दोष या पूर्वजों द्वारा नागों को नुकसान के प्रायश्चित के लिए की जाती है.
ये खास अनुष्ठान कुक्के और श्री कालहस्ती मंदिर में होता है, जो कालसर्प दोष से मुक्ति दिलाता है.
इससे स्वास्थ्य, करियर और संपत्ति की परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है.
सर्प संस्कार पूजा में दो चरण होते हैं, जो दो दिन तक चलते हैं और नाग दोष से राहत दिलाते हैं.
इस पूजा से सुख-समृद्धि बढ़ती है और जीवन की बाधाएं खत्म होती हैं.
ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक्ट्रेस अपने परिवार और जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस पूजा में शामिल हुईं.
