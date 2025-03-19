'उसे मुफ्त में...' अमरूद बेचने वाली महिला से क्यों इंप्रेस हुईं प्रियंका चोपड़ा?

'लेकिन रेड लाइट ग्रीन होने के पहले वो वापस आई और मुझे दो और अमरूद दिए. एक वर्किंग वुमेन, उसे दान नहीं चाहिए था. ये बात मुझे बहुत इंस्पायर कर गई.' Source: Bollywoodlife.com