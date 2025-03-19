'उसे मुफ्त में...' अमरूद बेचने वाली महिला से क्यों इंप्रेस हुईं प्रियंका चोपड़ा?
Sadhna Mishra
| Mar 19, 2025
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जल्द ही फिल्ममेकर एसएस राजामौली की फिल्म में नजर आने वाली हैं.
इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वह ओडिशा में थीं.
वहीं जब एक्ट्रेस ओडिशा से मुंबई रवाना हुईं तो इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो वह सोशल मीडिया पर डालने से खुद को रोक नहीं पाईं.
दरअसल, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेट की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर करके बताया कि ओडिशा में उनके पिछले कुछ दिन कैसे गुजरे.
एक्ट्रेस ने वीडियो में 'मैं ये अक्सर नहीं करती हूं लेकिन आज मैं इंस्पायर हुईं. मैं मुंबई जाने के लिए विशाखापट्टनम हवाई अड्डे की ओर जा रही थी.'
'तो मैंने एक महिला को अमरूद बेचते देखे. मुझे कच्चे अमरूद पसंद हैं.
'तो मैं रुकी और मैंने पूछा कि अमरूद कैसे दिए. तो उन्होंने कहा 150 रुपये. तो मैंने उसे 200 रुपये दिए.
'जिसके बाद वह महिला मुझे 50 रुपए वापस देने लगी. तो मैंने कहा रख लो, जिसके बाद वह थोड़ी देर के लिए चली गई'
'लेकिन रेड लाइट ग्रीन होने के पहले वो वापस आई और मुझे दो और अमरूद दिए. एक वर्किंग वुमेन, उसे दान नहीं चाहिए था. ये बात मुझे बहुत इंस्पायर कर गई.'
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा के हाथ में इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर वह काम कर रही हैं.
