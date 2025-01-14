तो इस शख्स की वजह से अधूरी रह गई Salman Khan और Aishwarya Rai की लव स्टोरी
सालों बीत जाने के बाद भी ऐश्वर्या राय और सलमान खान के फैंस उनकी जोड़ी को याद करते हैं. फैंस को आज तक समझ नहीं आया कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान के ब्रेकअप की असली वजह क्या थी.
लोग आज भी ऐश्वर्या राय और सलमान खान को साथ देखने का ख्वाब देखते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर हनीफ झावेरी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय और सलमान खान को लेकर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं.
हनीफ झावेरी ने बताया था कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर थे. हालांकि ऐश्वर्या राय उस समय शादी करने के लिए नहीं तैयार थीं. सलमान खान को लगता था कि उनको शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए.
ऐश्वर्या राय उस समय अपने करियर के पीक पर थीं. उनके पास काम की कमी नहीं थी. वहीं सलमान खान प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे. उनको ऐश्वर्या के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था.
हनीफ ने खुलासा किया, सलमान खान को ऐश्वर्या राय के माता पिता नहीं पसंद करते थे. उनको पता था कि सलमान खान ने संगीता बिजलानी के साथ क्या किया था. वो नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान साथ रहें.
ऐश्वर्या राय के माता पिता की वजह से ही सलमान खान कभी शादी नहीं कर पाए. हालांकि ये बात भी सच है कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान ने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की.
हनीफ ने इस दौरान ऐश्वर्या राय और सलमान खान के झगड़े का भी जिक्र किया था. हनीफ ने बताया था कि किस तरह से सलमान खान शराब के नशे में ऐश्वर्या राय के घर जा पहुंचे थे. यहां पर सलमान खान ने खूब हंगामा मचाया.
सलमान खान की वजह से ऐश्वर्या राय के पड़ोसियों ने थाने में शिकायत कर दी थी. उस समय ही ऐश्वर्या राय ने फैसला किया था कि वो अब सलमान खान के साथ नहीं रहेंगी. ऐश्वर्या राय को उस समय काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था.
