पहलगाम क्यों नहीं जाते हैं शाहरुख खान? इस खास शख्स से जुड़ा है कनेक्शन
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 23, 2025
जम्मू-कश्मीर का खूबसूरत नगर पहलगाम इन दिनों आंतकी हमले को लेकर सु्र्खियों में बना हुआ है.
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान और पहलगाम के बीच एक इमोशनल कनेक्शन है.
वहीं उस कनेक्शन की वजह से ही एक्टर पहलगाम से दूरी बनाकर रखते हैं, जिसका खुलासा खुद उन्होंने किया था.
शाहरुख का पहलगाम से एक भावनात्मक रिश्ता है, जो उनके फैंस को भी इमोशनल कर देता है.
दरअसल, शाहरुख पहलगाम इसलिए नहीं जाते, क्योंकि ये उनके पिता की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था.
'कौन बनेगा करोड़पति' शो में उन्होंने कहा कि उनके पिता कश्मीर उन्हें खुद दिखाना चाहते थे.
शाहरुख ने कहा कि 'मैं कश्मीर उनके बिना नहीं देखना चाहता था', इसलिए उन्होंने पहलगाम से दूरी बनाई.
साल 2012 में यश चोपड़ा के कहने पर 'जब तक है जान' की शूटिंग के लिए वह पहली बार पहलगाम गए थे.
शाहरुख यश चोपड़ा को अपने पिता जैसा मानते हैं, इसलिए उनकी बात टाल नहीं सके.
