सलमान-शाहरुख और आमिर संग काम नहीं करेंगी श्रद्धा कपूर?
| Aug 22, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड के कई एक्टर्स के साथ काम किया है।
श्रद्धा ने अभी तक तीनों खान यानी सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ काम नहीं किया है।
इसी बीच श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड के तीनों खान के साथ काम न करने की वजह बताई है।
शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में श्रद्धा ने कहा कि उन्हें अभी तक बॉलीवुड के तीनों खानों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला है।
श्रद्धा ने बताया कि कई बार उनको फिल्में ऑफर की जाती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये रोल उतना इंट्रस्टिंग नहीं है।
इस वजह से श्रद्धा इन फिल्मों के ऑफर को ठुकरा देती हैं।
श्रद्धा ने कहा कि ' वह काम जो मैं चुनती हूं, उसमें कुछ इंट्रस्टिंग होना चाहिए'।
श्रद्धा ने बताया कि 'मेरा मकसद अच्छी कहानियां चुनना है और टैलेंटेड निर्देशकों और एक्टर्स के साथ काम करना है'।
श्रद्धा ने बोला कि अगर उन्हें अच्छे रोल मिलते हैं तो किसी खान स्टार संग वह काम जरूर करेंगी।
