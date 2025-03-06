तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की क्यों जुदा हुईं राहें? सामने आई...
Sadhna Mishra
Mar 06, 2025
तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा ने जब अपने रिश्ते की खबर फैंस को दी, तो हर कोई खुश हो गया था.
उनके रिश्ते से न सिर्फ फैंस बल्कि दोनों के परिवार वाले भी खुश थे.
फैंस तमन्ना और विजय की शादी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
लेकिन इस बीच उनके ब्रेकअप की खबरों ने फैंस को चौंका दिया और सवाल उठा कि आखिर दोनों अलग क्यों हो गए.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, तमन्ना शादी और घर बसाने के लिए तैयार थीं, पर विजय इसके लिए अभी रेडी नहीं थे.
शादी को लेकर दोनों के बीच बार-बार बहस होती थी, जो आखिरकार ब्रेकअप की वजह बन गई.
2023 में 'लस्ट स्टोरीज 2' की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए, पार्टियों में साथ दिखे और फिर प्यार हो गया.
अब दोनों ने अलग राह चुन ली है, पर फैंस को अभी भी इनकी जोड़ी की याद सता रही है.
