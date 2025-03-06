तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की क्यों जुदा हुईं राहें? सामने आई...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 06, 2025

तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा ने जब अपने रिश्ते की खबर फैंस को दी, तो हर कोई खुश हो गया था.

Source: Bollywoodlife.com

उनके रिश्ते से न सिर्फ फैंस बल्कि दोनों के परिवार वाले भी खुश थे.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस तमन्ना और विजय की शादी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन इस बीच उनके ब्रेकअप की खबरों ने फैंस को चौंका दिया और सवाल उठा कि आखिर दोनों अलग क्यों हो गए.

Source: Bollywoodlife.com

एक रिपोर्ट के मुताबिक, तमन्ना शादी और घर बसाने के लिए तैयार थीं, पर विजय इसके लिए अभी रेडी नहीं थे.

Source: Bollywoodlife.com

शादी को लेकर दोनों के बीच बार-बार बहस होती थी, जो आखिरकार ब्रेकअप की वजह बन गई.

Source: Bollywoodlife.com

2023 में 'लस्ट स्टोरीज 2' की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए, पार्टियों में साथ दिखे और फिर प्यार हो गया.

Source: Bollywoodlife.com

अब दोनों ने अलग राह चुन ली है, पर फैंस को अभी भी इनकी जोड़ी की याद सता रही है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इब्राहिम अली खान के परिवार के इस शख्स की फेवरेट हैं पलक तिवारी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.