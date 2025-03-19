इस हीरोइन की वजह से तनुश्री दत्ता नहीं बसा पाईं घर, एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 19, 2025

बंगाली फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक पहचान बना चुकी एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता 19 मार्च को अपना जन्मदिन मना रही हैं.

एक्ट्रेस अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ विवादों को लेकर भी सुर्खियों में रहीं.

इसी कड़ी में तनुश्री दत्ता का राखी सावंत के साथ भी काफी विवाद रहा. दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए.

उन्हीं आरोपों में से एक आरोप तनुश्री ने यह भी लगाया था कि वह राखी सावंत की वजह से शादी नहीं कर सकी.

तनुश्री ने कहा था, 'राखी की वजह से मैं काफी इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरी हूं.'

'राखी ने मेरे बारे में बहुत खराब बातें कहीं थ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ.'

'उसने मेरी पर्सनल लाइफ पर कई तरह की बातें की. राखी की वजह से मैं शादी नहीं कर सकी.'

'राखी ने काफी समय तक मुझे परेशान किया. राखी के पास लाइमलाइट में बने रहने के लिए हर साल एक नया ड्रामा होता है.'

दरअसल, 'राखी सावंत ने तनुश्री दत्ता को लेस्बियन और ड्रग एडिक्ट तक कह दिया.'

वहीं यह सब सुनकर तनुश्री ने राखी पर केस तक दर्ज कर दिया था.'

जिसके बाद एक्ट्रेस ने राखी सावंत पर शादी न कर पाने का इल्जाम लगाया था.

