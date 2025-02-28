400 करोड़ी हुई 'छावा' क्या तोड़ पाएगी इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 28, 2025
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' बीती 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'छावा' को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने अब तक 411.46 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल की 'छावा' के सामने 3 मूवीज के रिकॉर्ड पहाड़ की तरह खड़े हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने 830.10 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 643.876 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने 627.02 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
अब देखने वाली बात होगी कि विक्की कौशल की 'छावा' इन 3 फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन करती है या नहीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शोले फिल्म के ‘ठाकुर’! एक्टर संजीव कुमार की लाजवाब फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.