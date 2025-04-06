पति को छोड़ ये किसके साथ संडे एंजॉय कर रही हैं कृति खरबंदा, लुका-छुपी खेलते हुए शेयर की झलक

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 06, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी की छोटी-बड़ी सभी बातें शेयर करती रहती हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी संडे लाइफ की एक छोटी से झलक फैंस को दिखाते हुए वीडियो शेयर किया है.

उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह धूप के साथ लुका-छुपी खेलते नजर आ रही हैं.

वीडियो में कृति कहीं बैठी हैं और सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही हैं, फिर जैसे ही वो चेहरा घुमाती हैं, धूप गायब हो जाती है.

इस क्यूट मोमेंट को शेयर करते हुए कृति ने लिखा, 'रविवार को सूरज के साथ लुका-छिपी खेलते हुए. प्यारा एहसास.'

इसके अलावा कृति ने एक मिरर सेल्फी भी शेयर की, जिसमें वो बेड या काउच पर बैठकर कैमरे को देखते हुए पोज दे रही हैं.

कृति का ये कैजुअल और नेचुरल अंदाज फैंस को खूब भा रहा है और उनकी स्टोरीज से उनके चिल वाइब्स साफ झलक रहे हैं.

बता दें कि, कृति जल्द ही अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ मल्टीस्टारर फिल्म 'हाउसफुल 5' में धमाल मचाती नजर आएंगी.

सोशल मीडिया पर अपनी सादगी और आने वाले प्रोजेक्ट्स से कृति एक बार फिर सुर्खियों में हैं.

वहीं फैंस भी उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

