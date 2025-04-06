पति को छोड़ ये किसके साथ संडे एंजॉय कर रही हैं कृति खरबंदा, लुका-छुपी खेलते हुए शेयर की झलक
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 06, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी की छोटी-बड़ी सभी बातें शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी संडे लाइफ की एक छोटी से झलक फैंस को दिखाते हुए वीडियो शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह धूप के साथ लुका-छुपी खेलते नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वीडियो में कृति कहीं बैठी हैं और सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही हैं, फिर जैसे ही वो चेहरा घुमाती हैं, धूप गायब हो जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस क्यूट मोमेंट को शेयर करते हुए कृति ने लिखा, 'रविवार को सूरज के साथ लुका-छिपी खेलते हुए. प्यारा एहसास.'
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा कृति ने एक मिरर सेल्फी भी शेयर की, जिसमें वो बेड या काउच पर बैठकर कैमरे को देखते हुए पोज दे रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कृति का ये कैजुअल और नेचुरल अंदाज फैंस को खूब भा रहा है और उनकी स्टोरीज से उनके चिल वाइब्स साफ झलक रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, कृति जल्द ही अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ मल्टीस्टारर फिल्म 'हाउसफुल 5' में धमाल मचाती नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर अपनी सादगी और आने वाले प्रोजेक्ट्स से कृति एक बार फिर सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं फैंस भी उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस एक चीज का नाम सुनते ही थर-थर कांपते थे मनोज कुमार, नाम सुनते ही...
अगली वेब स्टोरी देखें.