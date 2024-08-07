8 फेरों के साथ हुई थी रेसलर विनेश फोगाट की शादी, मजेदार है लव स्टोरी
| Aug 07, 2024
कुश्ती क्वीन विनेश फोगाट हर बार की तरह इस साल भी ओलंपिक्स में कमाल कर रही हैं।
विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है।
विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बन चुकी हैं।
वहीं लोग अब विनेश फोगाट की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं।
विनेश फोगाट ने साल 2018 में सोमवीर राठी से लव मैरिज की थी।
कुश्ती की वजह से विनेश फोगाट की मुलाकात सोमवीर राठी से हुई थी।
धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे।
वहीं दोनों की सगाई साल 2018 में एयरपोर्ट पर हुई थी, जब विनेश ने जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर आ रही थीं।
बता दें , दोनों ने 7 की बजाय 8 फेरे लिए थे। 8वें फेरे में उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ का वचन लिया था।
