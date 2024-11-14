हेल्दी दिखने वाले इन सेलेब्स को है डायबिटीज की बीमारी, आखिरी नाम है चौकाने वाला

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2024

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन कई सालों से डायबिटीज के मरीज हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु भी डायबिटीज की शिकार हो चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

Source: Bollywoodlife.com

पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान डायबिटीज से जूझ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं, एक्टर राणा दग्गुबाती को भी डायबिटीज की बीमारी है.

Source: Bollywoodlife.com

सुपरस्टार कमल हासन डायबिटीज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा कई सालों से डायबिटीज से लड़ाई लड़ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास डायबिटीज के मरीज हैं.

Source: Bollywoodlife.com

