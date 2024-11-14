हेल्दी दिखने वाले इन सेलेब्स को है डायबिटीज की बीमारी, आखिरी नाम है चौकाने वाला
Ankita Kumari
| Nov 14, 2024
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन कई सालों से डायबिटीज के मरीज हैं.
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु भी डायबिटीज की शिकार हो चुकी हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान डायबिटीज से जूझ रहे हैं.
वहीं, एक्टर राणा दग्गुबाती को भी डायबिटीज की बीमारी है.
सुपरस्टार कमल हासन डायबिटीज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा कई सालों से डायबिटीज से लड़ाई लड़ रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास डायबिटीज के मरीज हैं.
