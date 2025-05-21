इस शो के एक एपिसोड को बनाने में खर्च हुए थे 856 करोड़, पूरा बजट जान उड़ जाएंगे होश

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 21, 2025

आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे शो के बारे में बता रहें हैं, इसे बनाने के लिए कई सौ करोड़ रूपये खर्च हुए हैं.

हम जिस शो के बारे में आपको बता रहें हैं उसका नाम 'हैरी पॉटर रीबूट' है.

इस शो के एक एपिसोड का बजट 856 करोड़ रुपये है.

‘हैरी पॉटर रीबूट’ के कुल 6 एपिसोड हैं. इसका टोटल बजट $4 बिलियन के आसपास है.

रिपोर्ट के अनुसार इस शो का सेट बनाने में ही कई बिलियन खर्च हुआ है.

इस शो में हैरी पॉटर से आगे की कहानी दिखाई जाएगी, जो बेहद रोचक होगी.

‘हैरी पॉटर रीबूट’ से पहले स = दुनिया का सबसे महंगा शो 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर' था.

