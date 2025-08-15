'कुली' से पहले इन साउथ मूवीज ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड कलेक्शन से मचाया धमाल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 15, 2025
फिल्म 'पुष्पा 2' (2024) ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 274.6 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन किया था.
फिल्म 'आरआरआर' (2022) ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर 223.5 करोड़ रुपये जोड़े थे.
फिल्म 'बाहुबली 2' (2017) ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 214.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' (2024) ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 182.6 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.
फिल्म 'सालार' (2023) ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 165.3 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'केजीएफ 2' (2022) ने ओपनिंग डे पर 162.9 करोड़ रुपये का शानदार वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
फिल्म 'कुली' (2025) ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर 151.8 करोड़ रुपये कमाए हैं.
