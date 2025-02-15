WWE के इस रेसलर ने दी रणवीर इलाहाबिदया को चेतावनी, कहा- 'अगर मिल गया ना...'
Pratibha Gaur
| Feb 15, 2025
फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के पेरेंट्स के सेक्स वाले जोक ने लोगों को भड़का दिया है.
वहीं अब रणवीर के इस जोक पर डब्लूडब्लूई में रेसलर रह चुके सौरव गुर्जर ने रिएक्ट किया है.
सौरव ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, 'जो कुछ भी उसने शो में किया, उसे माफ नहीं किया जा सकता.'
उन्होंने आने कहा, 'अगर हम उसके व्यवहार के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो और भी लोग इसी तरह की बातें करेंगे.'
उन्होंने सरकार से रणवीर के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की.
इसके अलावा उन्होंने लिखा, 'रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए.'
बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया हाल ही में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में पहुंचे थे.
इस दौरान उन्होंने पेरेंट्स के सेक्स को लेकर भद्दा कमेंट किया, जिससे पूरे देश के लोग भड़क गए हैं.
बता दें कि रणवीर के अलावा शो में अपूर्वा मुखीजा, आशीष चंचलानी भी पहुंचे थे.
