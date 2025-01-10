Yami Gautam ने बेटे के लिए क्यों चुना संस्कृत नाम? जानें क्या है 'वेदाविद' का अर्थ
Sadhna Mishra
| Jan 10, 2025
टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपनी एक खास पहचान बना ली है.
सफलता का स्वाद चखने के बाद एक्ट्रेस ने साल 2021 में 4 जून को फिल्ममेकर आदित्य धर से शादी रचाई थी.
शादी के 3 साल बाद 10 मई, 2024 को कपल के घर नन्हें मेहमान का स्वागत हुआ. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया.
यामी और आदित्य ने बेटे के जन्म की खुशखबरी शेयर करते हुए नाम का भी ऐलान किया था.
उन्होंने अपने नन्हे राजकुमार का नाम 'वेदाविद' रखा. जिसके बाद से ही इस यूनिक नाम के बारे में हर कोई जानना चाहता था.
'वेदाविद' एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे सभी वेदों का ज्ञान हो और यह भगवान विष्णु का भी नाम है.
इसके बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि यामी ने संस्कृत नाम ही क्यों चुना? इसका खुलासा हाल ही में एक्ट्रेस ने किया है.
यामी ने बताया कि उनके बेटे के लिए यह नाम उनके पति यानी आदित्य धर ने चुना था.
इस नाम की खासियत यह है कि यह विष्णु जी के साथ शिव जी का नाम भी है.
ऐसे में कपल को यह नाम बेहद पसंद आया था और फिर दोनों ने अपने राजकुमार को यह नाम दिया.
