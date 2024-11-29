Yami Gautam के पति Aditya Dhar ने उनके बर्थडे पर दिखाई बेटे की झलक, एक्ट्रेस के लिए भी लिखा खास मैसेज

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 29, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम कुछ समय पहले ही फिल्म 'उरी' के डायरेक्टर आदित्य धर से शादी के बंधन में बंधीं थीं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस यामी गौतम और उनके पति आदित्य धर के घर में हाल ही में एक बेटे ने जन्म लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

यामी गौतम और आदित्य धर ने अपने बेटे का नाम वैदविद रखा है.

Source: Bollywoodlife.com

डायरेक्टर आदित्य धर ने पत्नी यामी गौतम के बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

आदित्य धर ने उस पोस्ट में यामी गौतम की खूबसूरत तस्वीरों को पोस्ट कर, उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया है.

Source: Bollywoodlife.com

आदित्य धर के इन इंस्टाग्राम फोटोज में पहली बार यामी गौतम के बेटे की झलक दिखाई दी है.

Source: Bollywoodlife.com

आदित्य धर ने यामी गौतम को बर्थडे विश करते हुए एक खूबसूरत कैप्शन लिखा है.

Source: Bollywoodlife.com

आदित्य धर ने लिखा, 'हैपी बर्थडे माय बैटर हॉफ और लव यू वेदू की मम्मी!

Source: Bollywoodlife.com

आदित्य धर के इस स्वीट कैप्शन का रिप्लाई करते हुए यामी गौतम ने कमेंट किया, 'थैंक्यू, वेदू के पापा.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 28 साल पहले इस एक्टर ने कॉलेज ईयरबुक में लिखा था अपना ड्रीम, अब जाकर सपने हुए सच

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.