Yami Gautam के पति Aditya Dhar ने उनके बर्थडे पर दिखाई बेटे की झलक, एक्ट्रेस के लिए भी लिखा खास मैसेज
Bollywood Staff
| Nov 29, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम कुछ समय पहले ही फिल्म 'उरी' के डायरेक्टर आदित्य धर से शादी के बंधन में बंधीं थीं.
एक्ट्रेस यामी गौतम और उनके पति आदित्य धर के घर में हाल ही में एक बेटे ने जन्म लिया है.
यामी गौतम और आदित्य धर ने अपने बेटे का नाम वैदविद रखा है.
डायरेक्टर आदित्य धर ने पत्नी यामी गौतम के बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है.
आदित्य धर ने उस पोस्ट में यामी गौतम की खूबसूरत तस्वीरों को पोस्ट कर, उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया है.
आदित्य धर के इन इंस्टाग्राम फोटोज में पहली बार यामी गौतम के बेटे की झलक दिखाई दी है.
आदित्य धर ने यामी गौतम को बर्थडे विश करते हुए एक खूबसूरत कैप्शन लिखा है.
आदित्य धर ने लिखा, 'हैपी बर्थडे माय बैटर हॉफ और लव यू वेदू की मम्मी!
आदित्य धर के इस स्वीट कैप्शन का रिप्लाई करते हुए यामी गौतम ने कमेंट किया, 'थैंक्यू, वेदू के पापा.'
