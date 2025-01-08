Toxic समेत इन फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाकर पॉपुलर हुए Yash, अब 'रामायण' में बनेंगे रावण
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 08, 2025
साउथ के सुपरस्टार यश आज अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
और इस मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें वह नेगेटिव रोल में नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि यश कई फिल्मों में नेगेटिव रोल कर चुके हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्हीं में एक सुपरस्टार यश की फिल्म 'गूगली'
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 1' में भी यश का रोल नेगेटिव था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं केजीएफ के दूसरे पार्ट में भी वह नेगेटिव रोल में थे.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि यश नितेश तिवारी की रामायण में रावण का रोल भी निभाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पन्ना और रूबी से भी ज्यादा ताकतवर है Salman Khan के ब्रेसलेट में लगा ये रत्न
अगली वेब स्टोरी देखें.