Toxic समेत इन फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाकर पॉपुलर हुए Yash, अब 'रामायण' में बनेंगे रावण

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 08, 2025

साउथ के सुपरस्टार यश आज अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.

और इस मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज हुआ है.

जिसमें वह नेगेटिव रोल में नजर आएंगे.

बता दें कि यश कई फिल्मों में नेगेटिव रोल कर चुके हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं.

उन्हीं में एक सुपरस्टार यश की फिल्म 'गूगली'

फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 1' में भी यश का रोल नेगेटिव था.

वहीं केजीएफ के दूसरे पार्ट में भी वह नेगेटिव रोल में थे.

बता दें कि यश नितेश तिवारी की रामायण में रावण का रोल भी निभाएंगे.

