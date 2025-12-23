Year Ender 2025: JioHotstar की इन सीरीज ने पूरे साल उड़ाया गर्दा

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Dec 23, 2025

साल 2025 में JioHotstar कंफर्ट एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अड्डा बना, जहां हंसी, इमोशन और एक्शन सब कुछ मिला.

Modern Family ने अपने मजेदार फैमिली मोमेंट्स और दिल छू लेने वाली कहानियों से दर्शकों का दिल जीता.

How I Met Your Mother ने दोस्ती और प्यार की नॉस्टैल्जिक कहानी से फैंस को फिर से पुराने दिनों में पहुंचा दिया.

Abbott Elementary ने सिंपल कॉमेडी और टीचर्स की सच्ची जद्दोजहद के साथ नई पीढ़ी का फेवरेट शो बनकर जगह बनाई.

Superstore ने वर्कप्लेस कॉमेडी और फैमिली ड्रामा से भरपूर हंसी का डोज दिया.

Fresh Off the Boat भी Superstore की तरह खूब वाहवाही बटोरी.

फिल्मों की बात करें, तो Avatar 2 ने शानदार विजुअल्स और इमोशनल कहानी से इस साल के आखिरी में खूब चर्चा बटोरी.

वहीं Nobody 2 ने दमदार एक्शन और बॉब ओडेनकिर्क के जबरदस्त अवतार से फैंस को सीट से बांधे रखा.

