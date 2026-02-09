अमृता सिंह की जवानी की फोटोज देखकर हो जाएंगे दीवाने
Feb 09, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह का जन्मदिन 9 फरवरी 1958 को हुआ था.
अमृता सिंह ने बेताब फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
एक्ट्रेस की पहली फिल्म ही सुपरहिट हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल भी थे.
अमृता सिंह 1980 से 1980 की टॉप एक्ट्रेस थीं. इन्होंने कई शानदार फिल्में की हैं.
एक्ट्रेस ने सैफ अली खान से शादी रचाई, अमृता सिंह एक्टर से 12 साल बड़ी हैं.
अमृता सिंह ने शादी से पहले इस्लाम कबूल लिया और इस्लामिक तरीके से निकाह किया.
इस शादी से उनके दो बच्चे हुए, हालांकि बाद में सैफ अली और अमृता का तलाक हो गया.
