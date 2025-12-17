रितेश और जेनेलिया की इन रोमांटिक फोटोज को देख हो जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Dec 17, 2025

रितेश देशमुख और जेनेलिया की पहली मुलाकात 'तुझे मेरी कसम' के सेट पर हुई थी.

उस समय जेनेलिया उन्हें बिगड़ा और लड़ाई झगड़ा करने वाला समझती थीं.

बाद में दोनों दोस्त बन गए और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया.

जेनेलिया और रितेश ने 3 फरवरी 2012 को शादी कर ली.

रितेश देशमुख और जेनेलिया के दो बेटे हैं. जिनका नाम रियान और राहिल है.

जब भी इंडस्ट्री के क्यूट कपल का जिक्र होता है, इनकी रितेश और जेनेलिया का नाम जरूर आता है.

दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती है. वहीं दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं.

