दो बीवियां होने के बावजूद, चौथी लड़की संग डेट पर निकला ये यूट्यूबर, हो गया ट्रोल
Bollywood Staff
| Nov 19, 2024
यूट्यूबर अरमान मालिक अपनी दो शादियों को लेकर अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं.
अरमान मालिक अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ समय पहले ही 'बिग बॉस ओटीटी 3' का हिस्सा बने थे. शो के दौरान ऑडियंस ने उन्हें खूब ट्रोल भी किया था.
मगर इस बार वो अपनी दो बीवियों को लेकर ट्रोल नहीं हो रहे बल्कि किसी तीसरी लड़की को लेकर लोग उन्हें खरी -खोटी सुना रहे हैं.
दरअसल, अरमान मालिक का नाम आजकल नैनी संग जोड़ा जा रहा है जिनका नाम लक्ष्य है और वो उनकी टीम का हिस्सा भी है.
अरमान मालिक अपनी दोनों बीवियों को छोड़कर, लक्ष्य के साथ रात में डेट पर निकल गए थे.
अरमान मालिक ने उस डेट का ब्लॉग भी अपने यूट्यूब पर अपलोड किया है. जिसमें उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला टाइटल दिया है.
अरमान मालिक उस ब्लॉग में लक्ष्य के साथ रात में अपनी डेट को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. जिसको देखकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.
अरमान मालिक के उस वीडियो के नीचे लोगों ने लिखा कि इन्हें सिर्फ कंटेंट से ही मतलब है.
वहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि अरमान ने लक्ष्य के साथ चौथी शादी रचा ली है क्योंकि करवाचौथ के दिन लक्ष्य ने अरमान के नाम की मेंहदी लगवाई थी.
अरमान मालिक आजकल अपने सोशल मीडिया पर भी लक्ष्य के साथ जिम की कई विडियोज को शेयर करते रहते हैं.
