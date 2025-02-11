पेरेंट्स पर भद्दा कमेंट करने से पहले इन 3 बड़े विवादों में फंस चुके हैं रणवीर इलाहाबादिया

Pratibha Gaur | Feb 11, 2025

यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया हाल ही में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने पेरेंट्स के सेक्स को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की.

रणवीर के इस कमेंट को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग उन्हें बैन करने की मांग कर रहे हैं.

बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब रणवीर इलाहाबादिया अपने किसी बयान को लेकर सुर्खियों में आए हैं, इससे पहले उनके 3 ऐसे बड़े विवाद थे, जिसको लेकर भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया था.

साल 2021 में रणवीर इलाहाबादिया ने महिलाओं के कपड़ों पर सेक्सिस्ट कमेंट किया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया.

रणवीर ने कहा था कि कुर्ता पहनने वाली महिलाएं, पुरुषों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं.

साल 2023 में रणवीर ने पॉडकास्ट में एक वकील से पूछा था कि किन लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए?

इसके जवाब में वकील ने एक पत्रकार, इरफान हबीब और एक इतिहासकार का नाम लिया था.

इसके अलावा साल 2014 में रणवीर ने अपने शो में दावा किया था कि केरल के एक गाव में इस्लामी कानून लागू कर दिया गया है, यह दावा पूरी तरह से गलत था.

इसके अलावा साल 2012 में रणवीर ने बीफ खाने को लेकर कई ट्वीट किए थे और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था.

