बॉलीवुड के इन 5 घरानों की रईसी देख चौंक जाएंगे आप, पैसे-रुतबे के आगे सुपरस्टार्स भी पड़ते हैं फीके
Sadhna Mishra
| Jul 30, 2025
बॉलीवुड में ऐसे कई रईस परिवार हैं, जिनके आगे बड़े-बड़े सुपरस्टार्स भी फीके पड़ जाते हैं. आइए ऐसे 5 अमीर घरानों के बारे में जानते हैं.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टी-सीरीज का है. T-सीरीज फैमिली की नेटवर्थ करीब 12 हजार करोड़ रुपए है.
दूसरे नंबर यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा की फैमिली है. इनकी नेटवर्थ करीब 6,500 करोड़ रुपए है.
करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस भी इस लिस्ट में शामिल है. इसकी कुल संपत्ति 1,800 करोड़ से भी ज्यादा है.
सलमान खान का भी प्रोडक्शन हाउस SKF है. जिसके जरिए वो तगड़ी कमाई करते हैं. ऐसे सलमान की नेटवर्थ 3,500 करोड़ पार बताई जाती है.
कपूर खानदान बॉलीवुड का सबसे पुराना फिल्मी परिवार है, जिसकी विरासत को रणबीर, करीना और करिश्मा आगे बढ़ा रहे हैं.
कपूर फैमिली एक्टिंग के साथ फिल्ममेकिंग में भी एक्टिव है, जिससे उनकी कुल संपत्ति 500 से 700 करोड़ के बीच मानी जाती है.
