फिल्मों में एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं ये इंडियन क्रिकेटर
Shashikant Mishra
| Mar 16, 2025
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड वॉर्नर साउथ फिल्म 'रॉबिनहुड' में कैमियो करते नजर आएंगे. ये इंडियन क्रिकेटर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं.
कपिल देव ने फिल्म 'चैन कुली की मैन कुली' और फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में एक्टिंग की है.
शिखर धवन फिल्म 'डबल एक्सएल' में नजर आ चुके हैं.
इरफान पठान साउथ फिल्म 'कोबरा' में नजर आए थे.
युवराज सिंह पंजाबी फिल्म 'मेहंदी शगना दी' और फिल्म 'पुत्त सरदारन' दे में नजर आ चुके हैं.
एस श्रीसंत फिल्म 'अक्सर 2' और फिल्म 'कैबरे' में एक्टिंग कर चुके हैं.
'भाजी इन प्रॉब्लम', 'सेकंड हैंड हसबैंड', 'फ्रेंडशिप' और 'डिक्कीलूना' जैसी फिल्मों में हरभजन सिंह काम कर चुके हैं.
