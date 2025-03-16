फिल्मों में एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं ये इंडियन क्रिकेटर

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 16, 2025

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड वॉर्नर साउथ फिल्म 'रॉबिनहुड' में कैमियो करते नजर आएंगे. ये इंडियन क्रिकेटर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कपिल देव ने फिल्म 'चैन कुली की मैन कुली' और फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में एक्टिंग की है.

Source: Bollywoodlife.com

शिखर धवन फिल्म 'डबल एक्सएल' में नजर आ चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इरफान पठान साउथ फिल्म 'कोबरा' में नजर आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

युवराज सिंह पंजाबी फिल्म 'मेहंदी शगना दी' और फिल्म 'पुत्त सरदारन' दे में नजर आ चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एस श्रीसंत फिल्म 'अक्सर 2' और फिल्म 'कैबरे' में एक्टिंग कर चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'भाजी इन प्रॉब्लम', 'सेकंड हैंड हसबैंड', 'फ्रेंडशिप' और 'डिक्कीलूना' जैसी फिल्मों में हरभजन सिंह काम कर चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Malaika Arora की हॉटनेस से सोशल मीडिया हुआ लाल, ब्लैक ड्रेस में बरपाया कहर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.