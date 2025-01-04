Yuzvendra chahal- Dhanashree Verma का होगा तलाक? सोशल मीडिया पर किया एक-दूसरे को किया unfollow
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा साल 2020 में शादी के बंधन में बंधे थे.
युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा की शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के डाइवोर्स की रूमर्स सोशल मीडिया पर आने लगी थे.
लेकिन कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने इन रूमर्स को नजरअंदाज कर दिया था.
युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा कुछ समय पहले साथ में वेकेशन एंजॉय करते नजर भी आए थे.
लेकिन युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा के डाइवोर्स की खबरें सोशल मीडिया पर फिर से तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह कपल जल्द ही एक दूसरे से तलाक लेने वाले हैं.
दरअसल, युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.
युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा के दूसरे को अनफॉलो करते ही डाइवोर्स की रूमर्स ने तेजी पकड़ ली है.
वहीं कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने नाम से चहल के सरनेम को रिमूव कर दिया है.
हालांकि युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी फोटोज को अभी हटाया नहीं है.
