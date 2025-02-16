धनश्री वर्मा को एलिमनी में इतने करोड़ रुपये देंगे युजवेंद्र चहल, सेटलमेंट के लिए ढीली होगी जेब?

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के तलाक की अटकलें काफी समय लगाई जा रही हैं.

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा बीते कई महीनों से एक साथ स्पॉट नहीं हुए हैं. जिसके चलते इन अटकलों को बल मिलता है.

फिलहाल, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने अलग होने की कयासबाजी को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

इसी बीच दोनों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इसमें बताया गया है कि युजवेंद्र ने धनश्री से सेटलमेंट कर लिया है.

रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि युजवेंद्र चहल कथित तौर पर धनश्री वर्मा को 60 करोड़ रुपये देने वाले हैं.

हालांकि, इसको लेकर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

युजवेंद्र और धनश्री भले ही तलाक की अटकलों पर बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोनों क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते रहते हैं.

