धनश्री वर्मा को एलिमनी में इतने करोड़ रुपये देंगे युजवेंद्र चहल, सेटलमेंट के लिए ढीली होगी जेब?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 16, 2025
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के तलाक की अटकलें काफी समय लगाई जा रही हैं.
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा बीते कई महीनों से एक साथ स्पॉट नहीं हुए हैं. जिसके चलते इन अटकलों को बल मिलता है.
फिलहाल, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने अलग होने की कयासबाजी को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.
इसी बीच दोनों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इसमें बताया गया है कि युजवेंद्र ने धनश्री से सेटलमेंट कर लिया है.
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि युजवेंद्र चहल कथित तौर पर धनश्री वर्मा को 60 करोड़ रुपये देने वाले हैं.
हालांकि, इसको लेकर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.
युजवेंद्र और धनश्री भले ही तलाक की अटकलों पर बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोनों क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते रहते हैं.
